Pemex aclarará siniestros de Refinería y Pajaritos: Rocío Nahle

Petróleos Mexicanos (Pemex) dará a conocer las causas de lo ocurrido al exterior del Complejo Petroquímico Pajaritos y la Refinería de Minatitlán, esta última ya no está en operación, pero reactivarían una parte la próxima semana, así lo confirmó la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle García.

"Tenemos todas las refinerías trabajando en este momento, a excepción de Minatitlán que estamos por empezar la próxima semana a calentar equipos para poder meter una parte a la refinería a operar, se ha mantenido, en dos años, un Sistema Nacional de Refinación en trabajo... En el caso de Minatitlán, que va a dar el reporte Pemex y el seguro, la aseguradora va a hacer el reporte de la causa del siniestro, pero no es porque no tenga el mantenimiento, no es por eso", explicó Rocío Nahle.

Es preciso mencionar que la Refinería General Lázaro Cárdenas del Río tiene, hasta el momento de redactar la nota, 20 días sin funcionar tras la explosión de una bomba de transferencia que dejó siete personas heridas.

"Hablamos de rehabilitación y de mantenimiento de los dos, hay presupuesto de inversión para la rehabilitación y hay presupuesto de operación de las refinerías y, en los dos casos, en los dos casos hay una inversión bastante considerable, cuatro mil millones de pesos aproximadamente a cada refinería de inversión. Ese es el proyecto que se tuvo en dos años de rehabilitación y en lo que pasó en Minatitlán", recalcó la secretaria de Energía.

EXPLOSIÓN NO FUE EN PAJARITOS

Respecto a la explosión de una línea de gas natural ocurrida la semana pasada, la titular de la Sener aclaró que no fue dentro del Complejo Petroquímico Pajaritos; estas precisiones fueron hechas en el programa de televisión ´Tiempo de Negocios´, conducido por Darío Celis.

"Y de Pajaritos no es en el complejo, fue una línea de gas paralela al complejo de Pajaritos, también Pemex va a hacer el reporte y eso es importante decirlo, Darío, porque a veces yo entiendo los periodistas escriben o dicen sin tener el elemento central, entonces claro que se está invirtiendo y claro que hay refaccionamiento a comparación de lo que había en el 18, en el 17, en el 2016 que se dejó de invertir completamente", puntualizó.