pasitos_ac_solicita_comodato_de_inmueble_al_ayuntamiento_de_coatzacoalcos

"Toda la vida hemos estado rentando inmuebles, aquí en este lugar llevamos 10 años rentando, a nosotros nos avisaron en diciembre que teníamos que desalojar la casa a más tardar en agosto...al principio de año hicimos una petición, hemos visitado constantemente el ayuntamiento para pedir al alcalde una audiencia, que nos ayuden a encontrar una casa en comodato", señaló Cortinez Olmedo.

La directora de Pasitos indicó que fundaron esta asociación civil hace 21 años, para dar servicio a menores o adultos con problemas motrices, o intelectuales, y así contribuir a su desarrollo, por lo cual llegan desde varios municipios para ser atendidos, sin embargo, deben encontrar otro inmueble.

Noticia Relacionada En malas condiciones, centros de ayuda a la niñez en Xalapa

"No es un año que estamos brindando servicios, son más de 20 años que se da servicio a los niños y las personas, es una gran labor que se hace, le hacemos la petición nuevamente al alcalde para que nos atienda, antes de que fuera alcalde nos reunimos y le dije la petición... Pasitos siempre se ha mantenido a base de trabajo", destacó.

Pasitos atiende a 13 personas con problemas de parálisis cerebral infantil, autismo, síndrome de down, entre otros, que son canalizados muchas veces por neurólogos; la directora añadió que han recorrido en las casas abandonadas de Petróleos Mexicanos (Pemex) para establecerse, tal como ocurriera con Casa de Amor para Niños con Cáncer, o corren el riesgo de cerrar al volverse insostenible la situación del inmueble.

"Ya llega el momento en que no nos están apoyando y es algo que realmente requerimos... aquí la situación es que no queremos cerrar, porque ya hay asociaciones que cerraron, una de esas es la Casa del Niño Porteño y Apoyo Integral Down", puntualizó.