parteras_deben_estar_inscritas_para_asistir_nacimientos_advierte_registro_civil

Y es que recientemente tres mamás tuvieron diversos problemas para registrar a sus hijos, dos de ellas no podían obtener desde hace años el certificado de nacimiento debido a que la partera falleció y en el tercer caso, la misma no estaba inscrita ante el sector salud para ejercer la labor.

En la zona hay un promedio de 27 parteras registradas para efectuar ese trabajo, emitir la constancia y gestionar el canje por el certificado de nacimiento, por lo que es importante asesorarse y buscar información al respecto en los centros de salud de su municipio o localidad, o directamente en el hospital regional civil General Miguel Alemán González de Villa Oluta.

Cindy García Rodríguez recientemente ayudó a tres menores para que sean inscritos ante el registro civil a su cargo, tras gestionar los certificados de nacimiento ante la jurisdicción sanitaria numero X con sede en San Andrés Tuxtla.

Se trataba de menores cuyos nacimientos fueron asistidos por parteras, en dos casos la comadrona falleció meses después de haber realizado la asistencia y en un tercer caso, no tenia registro sanitario por lo que no pudo emitir la correspondiente constancia.

“Estos niños corren el riesgo de no ser inscritos ante el registro civil. Al no estar registrado no pueden ingresar a la escuela ni recibir apoyos y todo lo demás a lo que tienen derecho como niños. Los niños que fueron asistidos por partera en su nacimiento, ya tenían ocho y nueve años de edad” explicó la oficial del registro civil de Oluta.

Los beneficiados, aunque no son residentes olutecos, fueron apoyados por la oficial del registro civil de ese municipio debido a que en una jornada itinerante el caso fue expuesto ante las autoridades estatales y correspondió a ella, atender el asunto.