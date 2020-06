Parroquia San José iniciará con grupo de acompañamiento en el duelo

La Pastoral de Salud de la catedral San José de Coatzacoalcos a partir del próximo 19 de junio iniciará un Grupo de Acompañamiento en el Duelo, dirigido a todas aquellas personas que han perdido a un ser querido; será totalmente gratuito.

Janeth Osorio Echeverria, Psicóloga y Tanatologa será la encargada de impartirlo, declaró que constará de ocho sesiones que se darán cada viernes por la tarde en la plataforma Zoom, debido a la contingencia sanitaria del Covid-19.

Indicó que el grupo constará de un total de 35 personas, por lo que hasta el momento ya sólo quedan ocho espacios disponibles.

"Aunque la plataforma digital me permite un número más grande en el grupo de acompañamiento en el duelo no puedo hacerlo tan amplio porque se volvería un taller y no daría la atención que quiero para las personas que pasan por la pérdida de un ser querido", extornó.

Señaló que desde los 15 años en adelante son las personas que se pueden sumar y formar parte del grupo.

"El único requisito es que tengan la pérdida de un ser querido reciente o un duelo que tenga uno o dos años todavía más tiempo y que este ocasionando un dolor que sientan que aún no se ha superado" apuntó.

Rememoró que dicho grupo es organizado por la pastoral de la salud de la catedral desde hace dos a tres años, y busca ayudar a estas personas que atraviesan por un momento difícil.

Manifestó que pese a que este año la edición será manejada de manera virtual la respuesta de la gente ha sido positiva, ya que van inscritos 27, y son personas no sólo de Coatzacoalcos, sino también de Guadalajara, México, San Andrés y una de Kansas City.

Precisó que en su mayoría se han tratado de pérdidas de un esposo, hijos, mamá o papá; los temas que trataran son: luto, factores internos o externos que facilitan el duelo, y del perdón, por mencionar algunos.