Parque Hidalgo no tendrá inauguración: Comude

"De hecho no se va a hacer ahorita en estos momentos una inauguración como tal, sino se va a hacer una apertura, todavía no nos dan el día oficial, pero he escuchado que se va a hacer ahorita en este mes septiembre", añadió el titular de la Comude.

Es preciso mencionar que en Facebook aparece la página Parque Central Miguel Hidalgo, en la que se afirma que este jueves en punto de las 18:00 horas se inaugurará la obra en presencia del alcalde Víctor Manuel Carranza Rosaldo y representantes del gobierno como invitados, incluso, la publicación señala que el acceso será controlado y se exige el uso de cubrebocas, además del respeto a la sana distancia.

"Lo más seguro es que una página falsa, acabo de contactar en presidencia y no se tiene ningún comentario", remarcó López Desales.

El funcionario aclaró que también en las obras restantes de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) se realizarán acciones similares sin inauguración.

"Así se están haciendo las aperturas, como la del Hemiciclo, el CADI en la Constituyentes, como el área deportiva y del DIF allá en Nueva Calzadas, falta la Cuauhtémoc, falta Villa Allende y el Parque Hidalgo", puntualizó Jesús López.

El Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA) de Petróleos Mexicanos (Pemex), destinó 70 millones de pesos en esta obra.