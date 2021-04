Paran labores trabajadores de la CTM por falta de salarios

Trabajadores de la construcción de la CTM hacen paro de labores, por falta de salarios justos y contratación de mano de obra local.

Algunos trabajadores de la construcción, adheridos a la CTM, de Coatzacoalcos, hicieron un paro de labores debido a que la empresa constructora de un nuevo Coppel que se construirá en la avenida Transístmica, a la altura de la Central Camionera, está remplazando la mano de obra local por foránea, así como pagando salarios más bajos.

Vicente Aparicio Rosario, dirigente de la CTM, informó que ante la inconformidad que existe por los trabajadores que están siendo remplazados por personal foráneo, efectuaron el paro de labores, debido a que piden se contrate la mano de obra local de eléctricos, plomero, soldadores, albañiles, carpinteros, ayudantes, y demás.

"Mandaron a la policía nos quisieron intimidar pero bueno, le dijimos que estamos peleando empleo, la CTM no pide dinero a las empresas para que los extorsione, no para nada, estamos pidiendo trabajo y si eso es un delito estaría mal que nos apliquen la ley porque no estamos haciendo nada malo", manifestó.

Advirtió que de no tener respuesta, el próximo lunes llevaran a cabo una protesta dentro de la construcción, a fin de ser escuchados.

Reiteró que su principal petición es contraten la mano de obra local con salarios justos y correspondientes a esta zona, ya que a los ayudantes local les pagan mil 600 y foráneos 2 mil 500 pesos.

Finalmente, uno de los inconformes, expreso que además de tener que sufrir la falta de empleo en la ciudad, les afecta aún más los salarios bajos.