Para pleitos conmigo no cuenten: Fredy Ayala

El Presidente Fredy Ayala González afirmó que ante los ataques realizados en redes sociales, no habrá respuesta porque además de ser falsedades que solo tratan de despestigiarlo, no abona al principal objetivo de su gobierno, que es traer paz, tranquilidad y desarrollo social a la población.

En un mensaje realizado luego de estar en sesión de cabildos donde se tomó la protesta a Alberto García Linares como Regidor Primero del Ayuntamiento, el primer edil del municipio afirmó que está dispuesto a cualquier investigación pero además, a atender cualquier ciudadano sayuleño que le pregunte sobre esos ataques calumniosos.

Expuso que sigue colaborando con los tres niveles de seguridad como lo ha venido haciendo y que no habrá de su parte, respuesta hacia esos ataques anónimos. "No le voy a entrar, para que haya un pleito se necesitan dos y conmigo para eso no cuenten" dijo.

"Mi trayectoria política es pública, saben a lo que me dedico y para ser Presidente Municipal me preparé, de mi parte amor y paz" expuso.

"Conmigo cuenten para trabajar" agregó, afirmando que detrás de todos esos ataques hay un trasfondo político y que a sus enemigos, les extiende la mano, invitándolos a trabajar y en abonar a la tranquilidad y seguridad del municipio sayuleño.

Aclaró que esa era la única vez que tratará el tema.