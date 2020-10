Pandemia ya no contiene paso de migrantes en Coatzacoalcos; deportan casi a 2 mil

El flujo migratorio ha comenzado a reactivarse en Coatzacoalcos, ya que desde inicios de octubre, cerca de mil 400 viajeros se han visto por las vías del tren.

"En este tiempo de pandemia eran 30, 25 al mes, pero a finales del mes de septiembre incrementó el número a 300, la última semana fueron cerca de 300 migrantes que pasaron y del primero hasta ayer llevamos registrados cerca de mil 400 migrantes de diferentes nacionalidades, esto nos hace pensar y reflexionar que habrá un posible rebrote, porque siguen pasando los migrantes", expresó el padre Joel Ireta Munguía, encargado de la Casa Migrante.

--Siguen con el deseo de encontrar una mejor calidad de vida.--

La crisis económica que se recrudeció por la cuarentena los ha obligado a dejar su país y familia para ir en busca de una mejor calidad de vida, pese a todas las adversidades que se les pueda presentar.

"Yo salí de mi país hace un mes, ya tengo un mes de estar aquí, es porque allá no hay trabajo, aguantamos hambre, ¿me entiende? el gobierno de allá es una basura así como le decimos nosotros los hondureños y entonces por esta razón hacemos esta propuesta, para nosotros es un sueño llegar allá arriba y ayudar a nuestra familia".

Aunque en el tren arriesgan su vida, centroamericanos prefieren más esta ruta que las caravanas, debido a que las desintegran fácilmente y les quitan dinero.

"Decidí usar el tren porque las caravanas son desintegradas a veces te quedas sola en el camino y salí en grupo y gracias a Dios estamos completos, hemos llegado completos hasta aquí, es un riesgo muy grande, la primera ves que lo hice me dio mucho miedo pero lo logré y sé que lo voy a seguir haciendo lo voy a lograr, la verdad es muy peligroso, porque no sabes lo que te puede pasar al momento de subirlo o te caes o te subes, pero es un riesgo que tienes que tomar para tener algo mejor". Yulani Jaqueline Hernandez, hondureña.

--No temen a la pandemia del Covid-19.--

La pandemia por Covid 19 no ha sido impedimento para continuar su camino hacia los Estados Unidos; algunos portan su cubre bocas y gel antibacterial.

Autoridades de salud en Veracruz realizan campañas en estaciones migratorias ante el inminente rebrote del virus.

"Estamos trabajando con ellos de dos maneras la atención que corresponde por derechos humanos a su salud, la secretaría de salud del estado está visitando continuamente donde tiene el instituto nacional de migración la residencia dd las personas que están en tránsito, ahí la SS está en campañas permanentes de salud para evitar cualquier situación de brote de cualquier enfermedad no solamente coronavirus", externó bCuitláhuac García Jiménez, Gobernador de Veracruz.

Pero antes de salir de su país les hacen la prueba de Coronavirus de manera obligatoria y aquellos que salen positivo no les permiten salir de su país.

"Antes de salir del país nos exigen hacernos la prueba del covid entonces es obligatorio si usted quiere salir del país tienen que hacerse la prueba del covid porque si no no lo dejan salir porque si sale positivo no puede salir del país porque para no contaminar a la gente a los hermanos", Lilian Gabriela Portillo, hondureña.

En enero, la casa del migrante de Coatzacoalcos registró la atención de 726 viajeros, en febrero a 700 y marzo 520.

RESCATAN A MIL 900

En días pasados por su gira en el sur de Veracruz, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez admitió que es en esta zona donde más flujo de migrantes existe por lo que en coordinación con autoridades migratorias han rescatado a más de mil 900 indocumentados de enero a la fecha y los han deportado a su país de origen.

"El Instituto Nacional Migratorio en coordinación con las fuerzas federales y estartales estamos haciendo un rescate humanitario tan sólo de la zona sur que incluimos de Acayucan hasta Agua Dulce se han rescatado más de mil 900 migrantes, esto es importante porque tenemos que cuidarlos la delincuencia organizada los anda extorsionando", recalcó.

Ante el inminente rebrote de Covid- 19 y la llegada de cientos de centroamericanos al estado Veracruzano aseveró que están siendo valorados por la Secretaría de Salud, principalmente aquellos que se encuentran en las estaciones migratorias, precisamente para evitar contagios de cualquier enfermedad.

Aunque también ingresan migrantes por municipios como tierra blanca, es en esta zona donde se concentra el mayor número de centroamericanos.