Pandemia y pobreza aleja a alumnos de la Secundaria

La Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria número 91 de esta ciudad, perdió un promedio del 80 por ciento del alumnado en el presente ciclo escolar, derivado principalmente de la nueva normalidad aplicada al sistema educativo nacional, la distancia a la que se ubica y la pobreza económica, comentó la directora de ese plantel, Ariadna Nolasco Limón.

Este ciclo escolar, dijo la profesora, se inició con 40 alumnos, lo que representa una disminución del 80 por ciento, situación que es analizada no solo por ese plantel, si no por otros que también del mismo nivel y sistema, que tuvieron complicaciones para cumplir con el objetivo matricular, que fue escaso.

Tan solo la Secundaria Técnica Agropecuaria, ubicada a unos dos kilómetros de la cabecera municipal, sobre la carretera Costera del Golfo, tiene capacidad para atender 6 grupos de 35 estudiantes de nuevo ingreso y en este, solo atenderá a uno con una docena de ellos. En total 40 para los tres grados.

Los padres de los alumnos acordaron con los profesores, manejar las clases mediante trabajos enviados por sistema de mensajería telefónica y para quienes no tienen acceso a un teléfono celular se les da la opción de las clases por televisión y en última instancia, se les proporciona un cuadernillo, con la finalidad de no dejar a nadie fuera, pero aún así hay familias que no cuentan con ese dispositivo y tampoco una televisión, así como también hay zonas donde no llega la señal de telefonía celular.

La escuela se vio beneficiada con un programa del Gobierno Federal por lo que fue remodelada, con biblioteca y laboratorio nuevos, están aún recibiendo alumnos de nuevo ingreso y tienen cupo también en segundo y tercer grado para quienes quieran cambiar de plantel, la inscripción es sin costo y en automático son beneficiados con la beca Benito Juárez.

A los alumnos que egresan además del certificado de secundaria se les otorga una constancia que los acredita como técnicos en apicultura, ganadería, agricultura y Conservación de Alimentos.

Recalcó que la escuela tiene todo para brindar educación de calidad, la única desventaja es que el plantel se encuentra a las afueras de la ciudad, pero para eso cuentan con el servicio de transporte concesionado y la ruta recorre Acayucan y Soconusco.