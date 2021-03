Pandemia vuelve a dejar sin Expo Feria ni eventos de playa a Coatzacoalcos

Víctor Carranza comentó que aunque no hay una solicitud expresa sobre las sedes para vacunación, se cuenta con el estacionamiento del Teatro de la Ciudad, la Expo Feria, la unidad deportiva La Alameda y el estadio Rafael Hernández Ochoa a fin de que la aplicación sea sin aglomeraciones de adultos mayores.

"No hemos recibido esa petición, pero ya está ofrecida, precisamente para se organice debidamente, para que no se muevan demasiado entre su área urbana los ciudadanos, e igualmente para los que son del área rural... Yo he ofrecido lo que tenemos como la Expo Feria, el Teatro de la Ciudad para que de manera controlada lo podamos hacer", expresó Carranza Rosaldo.

Por otra parte, el alcalde señaló que este año no habrá actividades masivas ni en la Expo Feria ni en playa, a fin de evitar que se disparen los contagios por Coronavirus en la ciudad.

"Eventos no, nada, nada de eso, hay que evitar el rebrote, hemos visto en otros espacios que ahí está España de Madrid, de cómo lo cierran y no hay que llegar a esas medidas, sino ver en China, donde nace este contagio, ver cómo lo lograron", puntualizó.

Aunque no hay fecha de vacunación contra el Coronavirus para adultos mayores, el alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, señaló que serían 41 mil dosis las que se apliquen y podrían hacerlo en espacios a cielo abierto como el Centro de Convenciones, La Alameda, entre otros.

"Sabemos bien que ya mero (se acerca la jornada de vacunación), cuando tengamos ese dato creo que ahorita en las áreas que convergen en esta mesa de seguridad ya empezó con Agua Dulce, sé que por Agua Dulce es un número bajo de adultos mayores, nosotros tenemos más de 41 mil registrados en Coatzacoalcos", externó el presidente municipal.

Es preciso señalar que esta semana comenzó la vacunación a adultos mayores en los municipios de Agua Dulce y Veracruz, jornada que durará una semana y se hará de manera alfabética, además de priorizar a otros sectores vulnerables como personas discapacitadas.