Pandemia obligó que cerraran 10 locatarios en Mercado Plaza del Sol

Durante los últimos meses de pandemia alrededor de 10 locatarios del Mercado Plaza del Sol de esta ciudad cerraron sus negocios.

Eidi Vázquez, quien cuenta con 28 años dedicándose a las ventas de artículos variados en el lugar, informó que lo anterior fue a consecuencia de las ventas bajas e inversiones monetarias que sólo representaron pérdidas para los comerciantes.

"Aproximadamente unos 10 compañeros cerraron de junio a la fecha; algunos vendían ropas, zapatos, bolsas y otras cosas que no son tan necesarias para el día a día", reveló.

Asimismo, manifestó se trataban de vendedores que contaban con varios años de antigüedad en el mercado, y los cuales a fin de sopesar la pandemia del Covid-19 invirtieron dinero en artículos de limpieza y al no funcionarles se vieron obligados a cerrar.

"Emprendieron negocios de limpieza y creo no les funcionó se llenaron de deudas y todo eso y fue que se vieron en la necesidad de cerrar en estos últimos meses", afirmó.

INSEGURIDAD EN PAUSA

Por otra parte, reconoció que a la fecha dentro del lugar no se han presentado asaltos y otros temas relacionados con la inseguridad, sin importar que actualmente tampoco cuentan con la vigilancia de elementos policiacos que les proporcionaba el municipio local.

"Gracias a Dios el tema de la inseguridad digamos que está bien; sólo que por ahorita no tenemos seguridad desde hace como 15 días y sólo entre nosotros mismos estamos cuidando durante el día y noche, además que contamos con algunas cámaras de vigilancia, ya que al nosotros no estar pagando por vigilancia el municipio nos estaba apoyando con uniformados pero ahorita ya no, quién sabe qué pasó sólo se retiraron", finalizó.

Es preciso resaltar que la plaza cuenta con aproximadamente 500 locales, sin embargo, a la fecha sólo alrededor de 200 los que se encuentran en funcionamiento.