Pandemia obliga a la industria a parar labores los fines de semana

A consecuencia de la pandemia por Coronavirus la zona industrial hizo ajustes en sus jornadas laborales al realizar paros técnicos los fines de semana ante la reducción de un 30% del personal catalogado como población vulnerable que realiza trabajo en casa.

Lo anterior lo dio a conocer el presidente de la Asociación de Industriales del Sur de Veracruz (Aievac), Claudio Velasco Martell, quien señaló que las nuevas medidas de prevención también impactaron en los gastos a la industria.

"Ha habido empresas, lo quiero decir que todas, prácticamente todas las empresas han tenido el tema del contagio del personal, han tenido que disminuir, parar y hacer ajustes en los horarios, ha impactado de manera contundente a empresas que no tenían la capacidad de tener más gente para sustituir, y ha disminuido a trabajar de lunes y viernes, haciendo paros técnicos sábado y domingo, y restablecer el lunes para poder trabajar con su personal", expresó Velasco Martel, quien estuvo presente en la conferencia virtual ´Mensaje de unidad para la economía de Veracruz´, organizado por la Canacintra, Coparmex y Canaco-Servytur.

De acuerdo al presidente de la Aievac, a los trabajadores que están bajo resguardo domiciliario por prescripciones médicas se les continúa pagando, sin embargo, la ausencia física de éstos en las áreas operativas de la zona industrial motivó separar a grupos de personas sanas para así asegurar las guardias y la producción.

"Lo que tuvo que hacer la industria para asegurar las guardias y las áreas normales de producción fue separar a grupos de personas, asegurar que estuvieran sanas y tener que pagar tiempos extras hasta de cuatro horas diarias para que pudieran mantener la plantilla laboral, esto afecta la productividad", indicó Claudio Velasco.

De igual manera, la aplicación de protocolos preventivos como la sanitización y la compra de servicios personales de protección incrementó gastos en la industria, aunado a esto para evitar contagios entre los trabajadores que asisten a las plantas debieron contratarse más camiones de personal a fin de tenerlos separados.

"En el tema del suministro de gas, el tema del incremento del costo de energía, todo esto hace que con la nueva modalidad y las restricciones que hay para poder abrir, haya habido incremento en los costos fijos, hoy tienen que sanitizarse las áreas, se tiene que disminuir el personal en los comedores y camiones, se tiene que rentar más camiones, las entradas a ciertas áreas están restringidos por el uso de los equipos, el propio uso y compra de servicios personales de protección se ha incrementado", puntualizó Velasco Martell.

Si bien hay un retorno de actividades esenciales, en la industria no se normalizaron las jornadas ante la cantidad de contagios por Coronavirus en el sur de la entidad, aunado al home office también incrementó algunos costos.

"Aun cuando se empieza las ocho de la mañana las primeras reuniones, no están normalizados los sistemas de comunicación, esto ha sido un problema muy grande, no se habla de cierres, la preocupación más grande que no ha podido contenerse el contagio, (y que) se siga pensando que se pueda meter más restricciones, no hay contratistas trabajando, eso le pega y no hay proveedores, tienen citas a las 07:00 a 07:30 horas, con citas se está atendiendo", recalcó.