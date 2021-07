Pandemia del Coronavirus también incrementó trámites de testamentos

“Este efecto está produciendo la pandemia en la sociedad con relación a su patrimonio, están preocupados porque se transmitan los bienes, la tendencia que se está pronunciando por transmitir las cosas, bien sea en vida o establecido en un testamento para cuando ya no estés”, expresó.

Aunque septiembre es el mes del testamento, programa implementado por el gobierno federal, actualmente las personas no están esperando las promociones de bajos costos para tramitar este escrito y lo hacen desde ahora sin importar el precio.

Tiburcio Castro detalló que el valor de un testamento oscila entre los 4 mil pesos, sin embargo en el mes patrio reduce hasta los 2 mil pesos, pero son pocas las personas que se animan a realizar este proceso de heredar sus propiedades.

“Básicamente son personas de la tercera edad, no te exponen nada, solo que en estos tiempos hay que tomar providencias, es más no me atrevo a pedirles que se esperen hasta septiembre suele ser más barato el testamento, que lo hagan cuando tengan la necesidad de hacerlo”, finalizó.

