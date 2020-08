Padres de familia solicitan maestro titular para cubrir plaza que dejó diputada

Padres de familia de la escuela 16 de Septiembre, solicitaron a la diputada federal Tania Cruz Santos, un maestro titular para que cubra su plaza de tercer grado, que dejó vacía para cumplir con sus funciones políticas.

Los tutores indicaron que un solo maestro debe cubrir los dos grupos, lo que ha generado atraso en el aprendizaje de los estudiantes.

"Se está juntando el tercero B y C, en un principio le estuvieron mandando maestros pero no sé renovaban sus interinatos. Nosotros le hacemos un llamado maestra Tania, por favor hable con el director para que nos dé nuestro maestro titular porque no es justo que un solo maestro cubra un lugar que le pertenece a usted", expresó Elsa Pérez, madre de familia.

Expresaron que una vez que se regrese a clases presenciales el director pretende fusionar los dos grupos, que actualmente se conforman de 15 estudiantes cada uno , asegurando que si se juntan serían más de 30 alumnos en un aula, y que podrían exponerse a contagios de Coronavirus.

"Si el director decide fusionar los dos grupos serían de más de 30 alumnos, nosotros ahorita estamos tratando de que se queden de 15 alumnos cada grupo para evitar contagios de Coronavirus, por eso estamos protestando y no estamos de acuerdo con que el director tomé esa decisión, por eso queremos un maestro", añadió Rosa del Carmen Molina.

En otro tema denunciaron que recientemente la institución educativa fue víctima de robo de cables y un transformador, señalando que las autoridades educativas los tienen en el olvido.

"Nosotros queremos que las autoridades escolares volteen a ver a la escuela 16 de septiembre, tenemos muy buen personal docente pero de que nos sirve si no nos voltean a ver", añadió.

Es preciso mencionar que los tutores colocaron una lona en la entrada de la escuela para exigir a la diputada tome cartas en el asunto.

Postura de la diputada

La diputada federal Tania Cruz Santos, dijo desconocer si la manifestación de las madres tenga algún trasfondo político.

Señaló que no se habían acercado directamente con ella para exponer la situación como lo venían haciendo en ocasiones pasadas.

Añadió que la instancia que resuelve esto es la Secretaría de educación de Veracruz a través del director y la supervisión.

"Desconocía totalmente la situación desafortunadamente las señoras no se han acercado directamente con una servidora, hasta ahorita en la secretaría nunca nos ha dejado y me incluyo porque yo he estado pendiente de que los chicos no se queden sin maestro hasta ahorita no nos han fallado y han mandado a cubrir los interinatos", argumentó.

Finalmente indicó que ya se mantiene contacto con las autoridades de educación para que se tome en cuenta la petición de los padres y los menores no padezcan la falta de maestros.