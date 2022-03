Oteapan dejará de gestionar obras para 6 colonias

Jairo César Martínez González, alcalde de este municipio , indicó que se trata de las colonias El Naranjal, Rancho Alegre, Tierra Colorada, El Rincón, Tapalán y parte del barrio La Cruz, a las que no les pueden realizar ningún tipo de obra, pues de ocurrir esto, cometerían un desvío de recursos.

Un total de 6 colonias son las que no tendrán obras por parte de Oteapan , por el recorte al presupuesto al municipio , derivado del problema de límites territoriale que se enfrenta contra Chinameca .

Señaló que ante ello es que él y su comuna iniciaron un recorrido por estas colonias o barrios, para informarles a sus habitantes de las consecuencias que ha traído el reajuste de la población y con ello del recorte al presupuesto que destina el Gobierno Federal a este municipio.

El presidente municipal destacó que en este recorrido le explican a la gente la situación que se enfrenta por este problema de límites territoriales, pues diversos son los comités de esas colonias que se han acercado para solicitarle alguna obra y que ahora no podrán atender, no porque no quieran, sino porque estan impedidos legalmente.