Orgullosa escritora minatitleca lanza su libro '51 relatos de amor propio'

Con el propósito de compartir su sentir por la vida para que las personas logren una mejor versión de si mismos, Mary Millán, escritora originaria de Minatitlán, público su primer libro '51 relatos de amor propio'.





"El afán de escribir es una inquietud de mis años maravillosos, pero no lo había hecho porque estaba en el proceso de encontrarse con uno mismo, y cuando me sentí lista empecé a escribir en libretas y me di la tarea de plasmar mi visión de vida en relatos cortos', expresó Maricarmen Millán Sánchez.





A través de estás líneas, que se han convertido en una herramienta infalible, de acuerdo a su visión, a su sentir y a su fe, Mary Millán se sumergió en una gran aventura, que implicó riesgos y emociones, con tal de conquistar la gloria de poder ayudar a los demás.





Tres meses de su vida bastaron para plasmar en 51 textos cortos su visión de vida, misma que pretende compartir con sus lectores.









¿De qué trata la obra?





La obra 51 relatos de amor propio; es un método riguroso pero con instrucciones claras. En cada uno de los relatos la autora te lleva de la mano con un lenguaje que claramente refleja una fusión entre la didáctica y el humanismo, donde te pone frente a situaciones muy dolorosas y otras llenas de gozo, donde los senderos sólo son dos, el de las sombras, el desprecio, la desvalorización, y el sufrimiento, o el camino de la luz, la resiliencia, la esperanza y el éxito, desde la visión personal de cada lector.





Su libro se convirtió en un Best Seller





A pocos días de haberse publicado q través de la plataforma digital Amazon la aceptación y el gusto del público fue inmediato, convirtiendo su primer obra literaria en un Best Seller .





"Mi editorial Utrilla consideró un lanzamiento a través de las plataformas digitales y la que me dió la oportunidad fue Amazon, el pasado 26 de junio fue el lanzamiento y ese mismo día a las 11:58 de la noche me avisaron que habíamos logrado la categoría de Best Seller, gracias a todas las personas que han descargado mi libro", expresó en entrevista para el corporativo Imágen del Golfo.





¿Cómo obtener el libro?





Para obtener está obra literaria los lectores pueden adquirirla a través de Amazon; una plataforma digital accesible a todo el público.





"Las personas sólo deben de crear una cuenta el costo es bastantes accesible, solo deben entrar a la sección de libros y buscar '51 relatos de amor' para obtenerlo", indicó.





La también coach motivacional indicó que una vez pasando la Cuarentena por el Covid-19, realizará la presentación de su obra.