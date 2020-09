Organizan colecta en Coatzacoalcos a beneficio de Don Carlos y Sombra

Luego de que se diera a conocer las condiciones en las que vive el septuagenario Carlos González Díaz junto a su perrita Sombra, una joven de nombre Janet Morales, emprendió una colecta a través de sus redes sociales.

La ciudadana invitó a la población de Coatzacoalcos a participar en esta actividad altruista con la finalidad de recaudar víveres para hacérselos llegar al señor Carlos.

"Como algunos vieron en el vídeo, el señor Carlos y Sombra, están necesitando apoyo, pues no tiene donde ganarse algo para la comida desde que cerraron la abastecedora (donde el señor trabajaba), así que ante esto, de verdad que me desespero mucho, y en lo personal, quiero ayudar y llevarle lo poco o mucho que esté en mis manos, aún así, escribo este post, con la intención de invitarlos a realizar una pequeña colecta para ellos dos, la necesidad por la que están pasando, tristemente no logro cubrirla sola, ni siquiera por los primeros 5 días, y es un hecho que entre más seamos, mejor...", escribió en su cuenta de Facebook.

Janet Morales indicó que se está solicitando donación en especie como: latas de atún, leche,jugos en caja, galletas agua embotellada, pan empaquetado, papel higiénico, jabón de baño, croquetas, y sobres pedigree.

La entrega se realizará el próximo sábado y posteriormente se mostrará evidencia de que el apoyo llegó al señor Carlos González.

Es preciso mencionar qué el ayuntamiento de Coatzacoalcos en coordinación con la Comisión Municipal de Agua Potable, acudió al terreno al que habita el señor Carlos para desazolvar el drenaje donde emanaba aguas negras representando un gran foco de contaminación.