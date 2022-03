Ordenan regreso a presenciales en secundaria "José Vasconcelos"

Silvia García Avalos, supervisora escolar de la zona número 20 de escuelas secundarias generales en Minatitlán, reveló que en el transcurso de la pandemia por el Covid-19, alrededor de 60 padres de familia decidieron buscar el recurso legal que finalmente les fue suspendido al demostrarse que había condiciones para volver a los salones.

Detalló que dentro de la jurisdicción que le corresponde son un total de 14 planteles divididos en seis públicas y ocho particulares, considerándose que por cada instituto se registra un padrón de alumnos de entre 500 y 800 menores.

Referente a las medidas que toman por la pandemia, explicó que en cada aula reciben a un número máximo de 20 alumnos, bajo bloques que concretan la atención de todos los inscritos.

"El amparo fue interpuesto en el mes de octubre, pero el nueve de marzo resolvió el juez federal, se les negó la suspensión definitiva, yo creo que demostramos las pruebas", aseveró García Avalos, al citar que en la actualidad son alrededor de 16 los alumnos de la escuela secundaria "José Vasconcelos", de la colonia El Palmar quienes reciben clases a distancia.

A pregunta expresa de aquellos educandos que siguen trabajando a casa, respondió que: "los padres mencionan que tienen temor se vayan a contagiar (Covid), que no les vaya a pasar algo, pero realmente la vida sigue, los protocolos los tenemos que seguir y nosotros no hemos bajado la guardia ni la vamos a bajar. Entonces, no porque veamos que esto va bajando (la pandemia) vamos a meter 30 alumnos, seguimos con las medidas, esto ya llegó para quedarse y no podemos quedarnos encerrados".

La supervisora escolar de la zona número 20 de escuelas secundarias generales, negó que se vaya a condicionar u obligar a alumnos al regreso a clases presenciales, señalando que pese a las indicaciones los seguirán apoyando con los programas "aprende en casa", respaldado por los mecanismos válidos.

"La invitación es que regresen a clases presenciales, comprobamos que el aprendizaje a distancia fue muy deficiente, incluso las boletas de calificaciones tenían seis".

Recalcó que entre las dificultades de trabajar vía redes fue: localizar a los alumnos a tiempo, la falta de entrega de actividades, por lo que invitó a los padres de familia a comprender la situación y aceptar que el bien o el daño es para los alumnos.

Dijo que, de existir una verdadera preocupación de padres de familia, una de las opciones es constituir los comités de salud para redoblar los cuidados en la búsqueda de evitar contagios, insistiendo que esto se trata de un trabajo conjunto entre padre de familia, alumnos y maestros, pidiendo no "cargar la mano" a los docentes, para trabajar en armonía como se ha dado en el resto de las instituciones.