Ordenan permanente sanitización al primer cuadro de Jáltipan

El regidor con la comisión de salud en el Ayuntamiento, Jhony Baxin Santiago indicó que por decreto emitido a través de la Gaceta Oficial y hecho llegar a través de la Jurisdicción Sanitaria número 11 de Coatzacoalcos, se ordenó la sanitización de lugares públicos, servicios públicos e instituciones de salud durante la semana del 15 al 21 del presente mes, para evitar la Tercera Ola de contagios del Covid-19.

PUBLICIDAD

Noticia Relacionada Instalan filtros de sanitización en la entrada de Nanchital

Añadió que sin embargo el alcalde, profesor Lucas Martínez Torres instruyó que dichas acciones sean de forma permanente, por lo que pide a la ciudadanía en general a participar en cada una de estas.

PUBLICIDAD

Indicó que una de estas actividades es la sanitización del transporte público, en su mayoría en la modalidad de taxis, como la que se realizó esté jueves frente a las instalaciones del ex STAS, en coordinación con la Delegación local número 26 de Tránsito del Estado, con sede en esta ciudad.

PUBLICIDAD

Dijo que además, en coordinación con la Regiduría de Comercio y Protección Civil se emitirán comunicados dirigidos a los comerciantes para que tomen las medidas preventivas como es el uso del cubre bocas, gel desinfectante y para que guarden su distancia.

PUBLICIDAD

Jhony Baxin pidió a la población a acatar las medidas preventivas y de preferencia que no salgan de su casa si no tienen nada que hacer, pues los hospitales de atención Covid están saturados y hay un crecimiento de casos, del cual el municipio no escapa de esta situación que incluso, hay peticiones de ciudadanos para que acudan a sanitizar sus domicilios por casos confirmados de la enfermedad.

PUBLICIDAD