orar_y_ayunar_por_la_paz,_llama_iglesia_en_inicio_de_cuaresma

Con el inicio de la cuaresma, la Iglesia Católica llamó a la feligresía a orar y ayunar por la paz, para poner fin a la guerra que vive hoy en día Rusia y Ucrania, así como los hechos de violencia que se registran en el sur de Veracruz.



Durante la eucaristía realizada en la catedral de San José, el vicario pastoral de la Diócesis de Coatzacoalcos Amado Ruíz Gordón, indicó que por instrucciones del papa Francisco intensificarán las jornadas de oración para acabar con la violencia e inseguridad.



"El papa nos ha pedido que en esta cuaresma, hoy sobre todo, hagamos una jornada intensa de oración, de ayuno por La Paz, sabemos cómo está la situación de conflictos, de guerras, sobre todo allá en Ucrania que mucha gente sufre por los estragos de la guerra, pero no nada más allá, sino también en nuestro país que vive

muchos momentos de violencia, en nuestro estado de Veracruz, aquí en nuestra región, no vayamos tan lejos", dijo.



Con la imposición de la ceniza se celebran cuarenta días antes del Domingo de Ramos, que marca el inicio de la Semana Santa, periodo en el que la grey católica invita a la renovación y salvación del alma.



Sin embargo, Ruíz Gordo pidió que la cuaresma no solo sea vista como un periodo para cumplir con algunos ritos, costumbre o tradiciones, sino cómo un proceso de sanción.



"Que la cuaresma no sea para nosotros solamente un cumplir con algunos ritos o costumbres o tradiciones que hemos heredado, que no nos quedemos nada más con la práctica externa, del ayuno, de la penitencia, que no nos quedemos nada más por cumplir con estos ritos penitenciales", dijo.



En el Miércoles de Ceniza, los cristianos reciben ceniza en su cabeza como señal de arrepentimiento y compromiso de reconciliación, de cara a la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.