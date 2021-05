Omisión de autoridades pone a Veracruz a la cabeza en crímenes de odio

Es preciso señalar que Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana, AC es una organización civil sin fines de lucro dedicada a la difusión de información de los temas relacionados con el trinomio Salud, Sexualidad y Sociedad, así como a la defensa de los derechos humanos de las personas LGBTI y de quienes viven con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH).

"En el 2020, fueron ultimadas al menos 79 personas LGBTI+ en nuestro país, lo que significa un promedio de 6.5 víctimas por mes. Esta cifra total representa una disminución de 32% con respecto al año anterior y rompe con la tendencia ascendente que se venía dando año con año en el número de este tipo de homicidios... esta caída en las cifras le debe más al impacto social de la pandemia de COVID-19 que a la implementación de políticas públicas de prevención del delito y de procuración de justicia", mencionó la organización.

´Letra S´ refirió que en los últimos cinco años la cifra acumulada de muertes violentas LGBTTTIQ+ es de 459 víctimas, siendo las mujeres trans las más numerosas con el 52.5% de cifras del 2020, mientras que por primera vez el arma de fuego es la más utilizada en los actos delictivos, por encima de las punzocortantes.

No obstante, estas cifras no son clasificadas respecto de la diversidad sexual por parte de las corporaciones de seguridad y procuración de justicia que no atienden las recomendaciones de los organismos internaciones de derechos humanos para incorporar las variables de orientación sexual e identidad de género en sus sistemas de información y bases de datos.

"Como un primer paso, resulta conveniente que la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia emita lineamientos para el registro de las víctimas LGBTI+ de los delitos de homicidio y de lesiones... Mientras lo anterior no suceda, esta omisión institucional seguirá siendo a todas luces discriminatoria", externa el reporte.

De acuerdo a los registros de Letra S, agosto fue el mes más mortífero para la población LGBTTTTIQ+ con 10 fallecidos, seguido de octubre y marzo con nueve personas, enero y abril con ocho cada uno, sólo por mencionar algunos casos.

De los 79 asesinatos, son las mujeres trans la que encabezan la lista con 43 crímenes, lo que representa el 54.5%, siguen gais con 22 personas, ocho lesbianas, dos hombres trans, una mujer bisexual, una muxe, entre otros más.

