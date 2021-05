Obispo Rutilio Muñoz llama al voto libre y razonado

"Que su voto sea bien razonado, libre y todo lo que implica, no nos quieran condicionar. Que haya una buena participación, en una democracia no puede ser una minoría la que elija representantes porque no tiene mucha fuerza. Venzamos el abstencionismo", declaró el obispo de la Diócesis de Coatzacoalcos, Rutilo Muñoz Zamora al finalizar la misa del domingo de Pentecostés que ofició en la Catedral San José.

A dos semanas de efectuarse la jornada electoral del 6 de enero, en el que se elegirán a alcaldes de los municipios veracruzanos, diputados locales y diputados federales, exhortó a la feligresía a emitir su voto y vencer el abstencionismo.