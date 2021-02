Nunca nos hemos negado al aumento salarial: Víctor Carranza

Luego de la rueda de prensa en que la síndica única y regidores de oposición se pronunciaron por autorizar en una sesión de Cabildo un aumento salarial al personal sindicalizado, pues afirman que la solicitud a las autoridades labores se hizo de manera legal, el alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, aclaró que no se negaron a esta propuesta.

"No debemos de confundir, cada cosa en su lugar, en ningún momento nos hemos negado, en este caso el sindicato es el que no ha cumplido cabalmente lo que ellos tienen especificado en sus condiciones generales... creo que hay que ser respetuoso en esos temas, si queremos transformar a México todos debemos abocarnos a nuestras responsabilidades y sus consecuencias", señaló Carranza Rosaldo.

El presidente municipal añadió que en 2018 se le autorizó un aumento salarial al Sindicato Único de Empleados Municipales (SUEM), mientras que en 2019 cuando correspondía la revisión salarial y condiciones generales la propia directiva se desistió de actualizarlo.

"No hubo aumento porque ellos se desistieron y nosotros cuando hubo aumento al salario mínimo en automático lo aumentamos sin que nos lo pidan porque es una obligación nuestra, le subimos a 200 o 300 trabajadores; el año pasado no se dio porque no hubo en tiempo y forma la petición, esto es presupuestal... eso recae en que no lo piden bien y yo cómo puedo pagar algo cuando mi Cuenta Pública 2020 está cerrada", enfatizó el alcalde.

AYUNTAMIENTO ESTÁ EN LA LEGALIDAD: SÍNDICA

Por otra parte, en rueda de prensa la síndica única Yazmín Martínez Irigoyen, así como los regidores Keren Prot , Lenis Aparicio y Francisco Juárez, señalaron que el ayuntamiento trabaja de manera cordial, pero se pronunciaron por un acuerdo para beneficiar a los sindicalizados y evitar un emplazamiento a huelga, pese a que en voz de la síndica el ayuntamiento no ha violado la ley.

"El Ayuntamiento de Coatzacoalcos está trabajando conforme a la legalidad...Solicité una sesión de cabildo con la finalidad de que solicito una sesión de cabildo a la Secretaría del H. Ayuntamiento, y quiero que quede muy claro, solicité esa sesión de cabildo con la finalidad de que del cabildo saliera una propuesta para llevar un porcentaje al Tribunal de Conciliación y Arbitraje", externó Martínez Irigoyen.

Pese a las palabras de la síndica, en la que acepta que no hay una violación a los derechos sindicales y en la que busca no se genere una huelga, parecería que sus declaraciones tienen un móvil político, debido a que en próximas fechas se le concedió licencia para contender a la diputación local por el Partido de la Revolución Democrática.

-¿Se está tomando como bandera política este asunto de la negociación salarial?, se le cuestionó al alcalde, a lo cual respondió: "Es inusual este tema, por eso el responsable de este tema es su directiva sindical, que sabe muy bien y lo está tomando como tú lo dijiste, entonces son temas que no hay que confundir, nosotros nunca nos hemos negado y ahorita precisamente estamos en 2021 con condiciones salariales que se va a revisar".