Nueve casos descartados de Coronavirus en Coatzacoalcos

Alrededor de nueve presuntos casos de Coronavirus tan sólo en Coatzacoalcos han sido descartados por la Secretaría de Salud en la Ciudad de Xalapa, informó Juan Ramón Flores, Director de Salud Pública Municipal.

Declaró que recientemente también han aumentado las atenciones de pacientes en la dirección a su cargo, aunque no especificó el total, ya que acuden con cuadros gripales pensando que podría tratarse del virus de Wuhan pues los habitantes están en pánico.

"Se les explica, se les revisa y se les brinda informes para que no caigan en confusión y si no son pacientes sospechosos del prototipo no se les hace la carta de canalización a la secretaría de salud, ya que ellos todavía revisan exámenes clínico y es donde consideran si requiere del estudio", manifestó.

Reconoció que de Coatzacoalcos sí han canalizado entre ocho a nueve pacientes a la instancia de salud en Xalapa, pero al ser analizados con estudios los resultados han sido negativos al COVID-19.

"De los 26 casos que fueron revisados en Xalapa hasta el lunes por la noche una tercera parte han sido de aquí pero aún así todos corroboraron negativo; habrá que esperar el informe de esta noche (martes) por el doctor Hugo López Gattel para ver la confirmación de nueve que estaban pendientes, pero por ahora en el Estado de Veracruz no hay ningún caso confirmado ni tampoco en Coatzacoalcos", explicó.

Exhortó a la población en general a mantenerse informados sobre el tema en las transmisiones que lleva a cabo el gobierno federal todo los días por la noche, ya que es la autoridad más importante.

"Estamos para servirles aquí en todas las instancias y darle las gracias al alcalde por el apoyo y el seguimiento que se ha dado al tema con responsabilidad desde un principio estamos en las medidas y lineamientos que indica la autoridad y Ley", insistió.

MÓDULOS DE VACUNACIÓN

En el mismo sentido, comentó que como parte de medidas preventivas ante la contingencia de sanidad que existe por el virus, desde el pasado 12 de marzo hasta este miércoles 18 en diversas partes de la ciudad han colocado módulos de vacunas contra la influenza y brindado información.

"Nosotros ahorita en coparticipación con la secretaria de salud y asistencia se están poniendo estos módulos en la ciudad donde hay más afluencia de gente; por ejemplo este día (martes) se instaló en Tesorería, Obras Públicas del municipio para dar información sobre las enfermedades respiratorias en general incluido el Coronavirus que ataca el aparato respiratorio", expuso.

Por último reconoció que aunque los puestos ambulantes que instalaron estarán hasta este miércoles, seguirán los programas preventivos de forma permanente.

"Hemos hecho también acciones y acuerdos conjuntos por ejemplo de llevar lonas de información al aeropuerto, ADO, paso de lanchas, trípticos informativos para repartir a las personas, y vamos a implementar el gel antibacterial en las oficinas que tratan con mucha gente".