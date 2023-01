Nuevamente aparecen peces muertos en playas de Coatzacoalcos

Las playas de Coatzacoalcos nuevamente fueron el escenario del hallazgo de peses muertos durante la mañana del sábado, causando el asombro de las personas que acostumbran a caminar a lo largo de la franja costera.

La mayoría de los peces pertenecen a la especie gallego, de los cuales hasta el momento se desconoce las causas de su muerte, toda vez que las autoridades ambientales ni siquiera tomaron evidencias para realizar las pruebas que determine la razón de este fenómeno.

La mayor parte de los ejemplares se encontraban diseminados a la altura de las colonias Puerto México y Petroquímica, en donde ya se percibía los fétidos olores, mientras que las aves aprovechaban para alimentarse de los peces.

Algunos líderes pesqueros descartaron que la mortandad sea producto de la contaminación, señalando que posiblemente alguna red de pesca no pudo ser retirada antes de la llegada del Frente Frío 23 y al romperse provocó que varios ejemplares murieran y fueran arrastrados hacia la playa.

"Hay especies de agua dulce y agua de mar; el agua de lluvia que baja de la sierra cae al mar y cuando hay marea baja toda esa agua descarga y esa especie al tocar agua de mar como es salada y no es su hábitat se muere, no hay marea roja, no hay corriente del niño, esta es una corriente caliente, entonces el cambio de temperatura los mata, como no pueden huir se mueren", afirmó uno de ellos.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que aparecen peces muertos, ya que constantemente son localizadas otras especies marinas, como el caso de tortugas.

Durante los dos primeros meses del 2022 fueron ocho las tortugas que se encontraron muertas en playas de Coatzacoalcos, dos caguamas y cinco verdes.