Nuestras Raíces, Ana y Alejandro cultivan suculentas para armonizar espacios

Con el paso del tiempo lograron emprender su proyecto denominado "nuestras raíces" dedicado a la venta de composiciones de suculentas en macetas de diversos materiales hechas con material de barro, cerámica, cristal y madera natural.

¿Gaby cómo fue que decidieron empezar con este negocio?

Yo me encontraba desempleada, recién casa y nos dimos cuenta que no alcanzaba con un solo trabajo y nació la idea de tener un ingreso que nos sirviera para solventar los gastos, pero no queríamos emprender algo solo por vender si no que pudiéramos relajarnos y tener un tiempo en pareja.

¿cómo nació su amor por las suculentas?

Mi esposo me regalo una suculenta, empecé a investigar acerca de esta planta, descubrí, lo que era, lo que simbolizaba y vi que era todo un mundo de diferentes especies, y me di cuenta que en casa de mis padres había y nunca las había visto hasta que me empezaron a gustar y también a mi esposo.

¿Alejandro en que consiste su trabajo y cuánto tiempo le invierten?

Nuestro trabajo consiste en levantarnos en la mañana tratar de inspirarnos, trabajamos hasta siete horas al día. Yo hago el sustrato y en caso si alguna maceta requiere el drehen se lo hago, y también pintamos y barnizamos las macetas, buscamos macetas aptas para cada planta.

¿cómo le hacen para que las suculentas se reproduzcan en la zona de Veracruz?

No ocupamos tierra negra porque es muy compacta, nosotros hacemos un sustrato agregando abono, composta, pero lo importante es agregarle piedras volcánicas ya que son muy ligeras y eso le da airosidad a la mezcla y lo que buscamos es que el sustrato este suelto.

¿Qué tanta conciencia hay de la ciudadanía en comprar y cuidar estas plantas?

Vemos demasiado interés, porque la mayoría de nuestros clientes nos escriben, nos mandan mensajes para saber como se cuida y darle seguimiento para que sobrevivan y se preocupen por el cuidado de las plantas porque al final de cuentas en un ser vivo.

¿qué significa para ustedes tener una planta en el hogar?

Para nosotros es tener un pedacito de amor es como si tuviera un hijo, se vuelve parte de tu familia porque hay que alimentarlo con sol, agua y cubrir esas necesidades que las plantas requieren.

Las suculentas son plantas sumamente fuertes, así que, si te regalan una, seguramente te envían un mensaje de que eres una persona capaz de sobrevivir a la adversidad y que enfrentas los peores momentos con la frente en alto.

Tips para cuidar tus suculentas.

Asegúrese de que sus suculentas tengan suficiente luz

Gire las suculentas con frecuencia

El exceso de riego puede matar suculenta, así que asegúrate de dejar que la tierra se seque entre

riegos.

Mantenga las suculentas limpias

Elija un contenedor con drenaje

Contacto de los emprendedores

Página de Facebook e Instagram @Nuestras raíces