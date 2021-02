No vamos a pactar ni nos dejaremos intimidar: Cuitláhuac García

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez descartó que el atentado que sufrieran la diputada Florencia Martinez Rivera y la fiscal Marisela Rojas Cisneros en un restaurante de Oluta, tenga tintes políticos y aseguró que todo se trata de una molestia de un grupo delictivo por las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado en torno a dos homicidios registrados en esta ciudad hace unos días.

En conferencia de prensa dada luego de haber participado en la mesa de coordinación para la reconstrucción de la paz que se realizó en esta ciudad; el ejecutivo estatal anunció que sobre ese caso de agresión ya hay personas detenidas y el vehículo con el que se efectuó el atentado, ya estaba asegurado, por lo que como lo había adelantado el martes por la noche, ya se tienen identificados a los autores intelectuales y los materiales del ataque ocurrido en la tarde en el restaurante El Delirio de Villa Oluta.

"Tenemos ya algunos detenidos, pensamos que va a seguir dando resultados, esto, hay en la región un operativo para seguir contra los responsables, ya se logró detener el vehículo en el que intentaron esta agresión" afirmó.

Expuso que las investigaciones se ampliarán hacia algunos comensales que estaban en el lugar, entre ellos el regidor de Acayucan, Eduardo Gómez Mariño.

" No vamos a permitir que nadie, quiera que venga a intimidad, esas épocas pasaron en que preferían pactar, no olvidemos que el ex fiscal guardaba ciertos pactos para no ir tras este tipo de transgresores de la ley, con nosotros no, eso ya cambió" expresó.

"Nosotros no vamos a ir solo contra los charales, vamos a ir contra los peces gordos, contra los jefes de plaza" aseveró, tras dar a conocer la detención de un jefe de plaza registrado en Puebla pero que comandaba a un grupo delictivo dedicado al huachicoleo, en la zona de Martínez de la Torre, identificado por las fuerzas federales como Jalit C alias el Mamer.

Tras prometer que su gobierno no pactará contra los delincuentes, el Gobernador sostuvo que no se dejarán intimidar.

Aunque la diputada Florencia Martinez Rivera, dijo en un comunicado que la agresión fue en su contra derivado de la política que ejerce dentro de las filas del partido Movimiento regeneración nacional (Morena), Cuitláhuac García Jimenez sostuvo que el ataque no tiene tintes políticos.

La legisladora que surgió del PRD y se pasó a Morena, señaló " el proyecto político del cual formo parte en MORENA ha causado una gran molestia en políticos de la región, las formas de hacer política de ninguna manera debe de ser bajo violencia. Por eso quiero dejar constancia que la seguridad de mi persona y la de mi familia está en riesgo por lo anteriormente mencionado".

El Gobernador sostuvo sin embargo que no tiene nada que ver en lo político la agresión y que todo se deriva de una molestia en contra de la Fiscal por las investigaciones de un doble homicidio ocurrido en un bar, que saben, es operado por un grupo delictivo.

"No fue un atentado político, ya lo habíamos mencionado antes, realmente era un intento de agresión contra la Fiscal del distrito" aclaró.

Pero además. Añadió que "la violencia que se generó durante tanto tiempo solapando a grupos delictivos, tenemos ya mas datos de quienes los están solapando a nivel municipal, vamos a estar firmes en eso".

El ejecutivo estatal estuvo en Villa Oluta al día siguiente de haberse registrado el citado atentado.