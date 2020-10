No tengo línea de Romero Deschamps: César Pecero

César Pecero Lozano aseguró no tener vínculos con el exlíder petrolero Carlos Romero Deschamps, pese a que ha sido funcionario de otras secciones petroleras, recalcó su deseo de aspirar a la Secretaría General una vez que se emita la convocatoria del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

"No soy línea ni de Carlos Romero ni de nadie, eso sí, voy en busca del voto y lo debo aclarar mi gente, lo dijo el presidente de la República: la única línea es que no hay línea... y sí es verdad que he estado en el sindicato... hoy las cosas cambian, las cosas son diferentes, se requiere tomar el camino democrático, no tiene sentido ser línea de alguien, no es verdad y se los digo a todos ustedes", recalcó César Pecero en rueda de prensa.

A su visita por Coatzacoalcos, donde sostuvo una reunión con trabajadores, Pecero Lozano indicó que la atención a la salud es de urgente atención en Petróleos Mexicanos (Pemex), ya que están rebasados por el Covid-19 ante una tardía aplicación de protocolos.

"Estamos decididos a instrumentar los cambios que el sindicato necesita... nuestra prioridad será el establecimiento auténtico del sistema democrático en la vida sindical...nuestro compromiso es reconstruir un Pemex innovador y competitivo... con la pandemia la vida y la salud son preponderantes, aquí es importante señalar que el servicio médico dejó de ser una situación contractual, hoy fue rebasado, ahora la salud es un tema de derechos humanos y de seguridad laboral, son un tema de responsabilidad del Estado Mexicano, de Petróleos Mexicanos y del Sindicato Petrolero", recalcó el aspirante a la Secretaría General del STPRM.

El aspirante a dirigir la Secretaría General del STPRM, también recalcó que es necesario que las Comisiones Mixtas de Higiene y Seguridad sean representadas por gente capacitada, pues es evidente la mala actuación al no reportar que urgen mantenimientos preventivos y correctivos en las diferentes instalaciones de Pemex.

De igual manera pidió un alto al terrorismo sindical de parte de los líderes a los trabajadores, para que éstos puedan elegir en voto libre y secreto, mas no a mano alzada como comúnmente era y que ahora se estipuló en la reforma a la Ley Federal del Trabajo, ya que esperan que en noviembre existan las condiciones para renovar la Secretaría General del STPRM.

"¡Basta de rencillas entre compañeros petroleros!.. Alto a la represión y persecución de los compañeros que piensan diferente; ¡fuera el terrorismo sindical!", externó.

Pese a sus antecedentes como funcionario en diversas secciones del STPRM, añadió que es necesario reformar sus estatutos para dejarlos acordes a la nueva situación laboral, añadiendo que es una opción diferente a otros aspirantes al recalcar que buscó siempre apoyar a los trabajadores en su preparación profesional y en lo social.

Además resaltó que es necesario impulsar a los jubilados como garantes de la experiencia en Pemex, mientras que pugnará porque el sindicato tenga voz y voto en el Consejo de Administración, a la vez que buscará dar contratos fijos a trabajadores transitorios, así como acabar con el acoso a petroleras. Pecero Lozano fue funcionario en las Secciones 26 y 48 del STPRM.