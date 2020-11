No tan 'Buen Fin' para negocios de Minatitlán

La campaña del Buen Fin 2020 no fue lo que los empresarios y comerciantes locales esperaban, ya que no tuvieron el repunte de ventas que muchos esperaban, lamentaron los directivos locales de la Cámara Nacional de Comercio.

y así lo expresaron el presidente y el secretario de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Minatitlán, Jorge Alberto Hernández Morales y Erik Jacobo Cisneros Ixba, respectivamente.

Jorge Alberto Hernández Morales, presidente de la CANACO, dijo que 2020 no fue lo que el año anterior; a pesar de que se aplicaron medidas sanitarias y los burócratas recibieron parte de su aguinaldo por adelantado, los minatitlecos casi no salieron a comprar, no como en otras ciudades que sí vieron buenos resultados.

Ahora sólo les queda a comerciantes y empresarios, esperar la llegada del próximo mes de diciembre, en el que habría mayor movilidad económica por el pago de aguinaldos a los trabajadores y empleados en general.