No se tolerará corrupción de Alcaldes aunque sean de Morena, advirtió Gómez Cazarin

"No tenemos en capilla ni fijación a ningún alcalde, no vamos a tolerar si hay alcaldes de Morena corruptos, no vamos a tocarnos la mano para ejecutar la justicia en Veracruz" dijo Juan Javier Gómez Cazarin, Presidente de la Junta de coordinación política del Congreso del Estado, luego de encabezar la entrega de más de doscientas escrituras a familias de la comunidad de Cerro de Castro, congregación de Hueyapan de Ocampo que colinda con Acayucan, en la sierra popoluca.

El legislador local, originario de Hueyapan de Ocampo, lamentó que acciones tan sencillas como gestionar la regularización y certificación de la posesión de terrenos donde habitan las familias, no se realice ni se haya realizado por los Gobiernos municipales y estatales, por lo que afirmó, no habrá más olvido y se está viviendo un cambio.

"Me duele lo que le hicieron a Hueyapan durante muchos años, pero va a cambiar, para eso llego el Presidente de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, aunque muchos lo critiquen porque el bien lo dice, primero los pobres, por el bien e todos, primero los pobres, y nosotros nos vamos a encargar de que el municipio cambie, porque son obras como el de tener certeza jurídica, es lamentable que no se haya podido obtener en tantos años" expuso.

Ante un enorme presidium integrado por el cabildo completo del Ayuntamiento, incluido el Presidente Jorge Alberto Quinto Zamorano, funcionarios del Gobierno del Estado y de educación; el Diputado local por el distrito de San Andrés Tuxtla, afirmó "qué bueno que la mesa de honor sea abundante, para no volver a atropellar a Hueyapan de Ocampo, `para no volver a olvidarlo, no es posible que no nos hayamos preocupado para que nuestros hermanos tuvieran certeza jurídica, corrupción, maldita palabra, corrupción y más corrupción, no podemos seguir cometiendo los mismos errores" les dijo.

Al agradecer el apoyo para lograr la obtención de escrituración de 207 viviendas en Cerro de Castro, Juan Javier Gómez Cazarin le dijo a Jorge Alberto Quinto Zamorano, que no se puede gobernar divididos.

"No podemos gobernar a través de la división, no podemos ayudar a nuestro pueblo, a través del pleito, debemos estar unidos para que nuestro pueblo salga adelante, no más olvido, no más corrupción, tenemos que cambiar nosotros nuestra forma de pensar" expuso.