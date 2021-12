No se repetirá elección del PAN, asegura Federico Salomón

El recién electo dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Federico Salomón Molina, sostuvo que su rival Joaquin Rosendo Guzman Aviles, tiene todo el derecho de impugnar el proceso electoral interno que recientemente se realizó, no obstante que las estadísticas no le favorecen pues quedó abajo de un 3.7 por ciento en la votación y no menos del uno por ciento como asegura.