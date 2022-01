"No se queden calladas"; Claudia cerró ciclos por una vida libre de violencia

En México 7 de cada 10 mujeres de 15 años o más que han estado en pareja afirman haber sufrido en cierto momento de su vida algún tipo de violencia , sin embargo no todas se atreven de denunciar.

"Muchas mujeres nos callamos por miedo a represalias de nuestros esposos y por temor no denunciamos, hace muchos años viví ese tipo de situación y por eso te puedo decir y te puedo asegurar que es algo muy triste, porque sufre tanto la mujer como los hijos", declaró.

Hoy a sus 52 años de edad Claudia recuerda lo difícil que fue dejar a su pareja hasta que éste intentó matarla en dos ocasiones, en ese momento decidió cerrar ese ciclo de su vida, tomó a sus tres hijos, abandonó el estado de Puebla y regresó a Coatzacoalcos Veracruz.

"Cerré ese ciclo de mi vida separándome de mi pareja, pero después de 12 años de una vida de golpes, de violencia, queda uno muy lastimas, demasiado lastimada y es muy difícil que vuelvas a confiar en las personas, el límite fue cuando hubieron dos intentos de homicidio, entonces dije hasta aquí, mis hijos estaban pequeños", narró.

Pese a las agresiones y los intentos de homicidio, la mujer nunca se atrevió a denunciarlo, temía que al hacerlo, su esposo lograra el objetivo de matarla y dejar desamparados a sus hijos.

"Le vuelvo a repetir, es un miedo tremendo de denunciar, porque si yo denunciaba a mi pareja, no sé si cuando yo regresara me iba a matar o me fuera a ir peor y la verdad que es un miedo, te los aseguro", expuso.

Tras ese trago amargo, Claudia emprendió nuevos proyectos, se dedica al comercio, sacó adelante a sus hijos y poco a poco ha borrado ese triste momento.

En el marco del "Día Naranja" conmemorado los 25 de cada mes, para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas, Claudia Aguilar pidió a quienes tengan la oportunidad de leer su historia a no quedarse calladas, a cerrar ciclos e iniciar una vida libre de violencia.