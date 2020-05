No permiten que médicos vulnerables del Hospital de Pemex vayan a cuarentena

Un 10% de médicos vulnerables que trabajan en el Hospital de Petróleos Mexicanos (PEMEX) de Coatzacoalcos, en medio de la contingencia sanitaria del Covid-19, continúan laborando sin importar el riesgo que corren, ya que acusan que el director Julio Argüelles no les está permitiendo la salida.

“El director no deja ir a los doctores que están enfermos, por ejemplo otros hospitales como el Seguro Social, el Comunitario están sacando a su personal diabético y que sufre hipertensión, al igual que los que tienen más de 50 años; y aquí hay cuatro pediatras y una dentista que aunque son personal vulnerable, ya que dos son hipertensos-diabéticos, otro ya tuvo un ataque cardíaco, otra es hipertensa y obesa, el director dijo que ninguno se iba”, declaró vía telefónica un familiar de los trabajadores de manera anónima.

Manifestó que pese a que los empleados han solicitado su salida en repetidas ocasiones el titular del nosocomio únicamente los ha amenazado diciéndoles que podrían perder sus fuentes de trabajo, ya que hay quienes carecen de seguro social por no ser sindicalizados.

Indicó que por turno la institución médica recibe al día aproximadamente 20 pacientes sospechosos con el virus del SARS-COV-2; y hasta el momento cuatro han sido los confirmados y canalizados al Hospital Regional de Minatitlán de Pemex al ser la principal unidad para atención de casos.

NO HACEN PRUEBAS MÉDICASY CARECEN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN

Asimismo, expuso que dentro de la institución no se están haciendo pruebas para diagnosticar a los pacientes y únicamente al azar los están enviando a su casa en caso de no presentar síntomas de gravedad.

“Le hacen de Tin Marín De Do pingüe, y a los que ven bien y que están respirando les dicen que se vayan a su casa aunque estén contaminados, es un gran problema aquí, no puede ser posible que estén así que cuando el paciente ya se desmaya es que los trasladan a Minatitlán”, externo.

De igual forma, refirió que el personal carece de equipos de protección, y con lo poco que cuentan ha sido porque ellos mismos han comprado las cosas más básicas.

“Los doctores que son hipertensos, diabéticos se van a morir, no hay más; y no tienen la oportunidad de tener las cosas buenas que ahorita están llevando al Distrito Federal y por eso se murieron tantos en otros estados y en Villahermosa porque no tienen equipos y ocupan lo que pueden”, dijo.

EXPERIMENTAN CON LA VIDA DE LAS PERSONAS

Señaló que debido a la falta de un tratamiento para combatir el Covid-19, ya que hasta el momento no existe, los mismos doctores experimentan con distintos insumos médicos para tratar de mejorar la salud de los pacientes infectados.

“Están agarrando a los pacientes de conejillos de indias porque ni siquiera saben cuáles van a ser los resultados, ya que a unos les aplican antivirales, a este esto y al otro otra cosa; y ni siquiera procuran la prevención que es lo que realmente se necesita, pues tampoco están haciendo cercos sanitarios”, determinó.

Por último mencionó que el personal de riesgo que labora en el hospital de Pemex es aproximadamente un 10%.

“A nadie a dejado salir, vaya ni siquiera que implementen guardias o roten al personal como están haciendo en otros hospitales; y el problema es que como no son sindicalizados en cualquier momento los pueden correr, y por eso tienen miedo y no se quieren mover de su trabajo”.