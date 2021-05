No pasa nada, hay que venir a vacunarse: María de La Luz

"No pasa nada", fueron las palabras con las que María de la Luz Acosta Rosas, de 66 años, expresó su experiencia en la segunda aplicación de la vacuna contra el Covid-19 en Coatzacoalcos, de la que afortunadamente nunca tuvo una reacción.

"Nos fue bien, gracias a Dios, ya estamos libres, que se pongan la vacuna porque es necesaria para nosotros los adultos, debemos de reconocer que el gobierno se está preocupando por todos los adultos...no tuve reacción (en ninguna de las aplicaciones)", señaló Acosta Rosas tras salir del módulo de La Alameda.

En el transcurso de la pandemia de Covid-19 en Coatzacoalcos son 218 las personas de 65 a 69 años los que se contagiaron, así lo revelan las cifras del sitio oficial de la Secretaría de Salud Federal, siendo los hombres los que más lo han padecido a comparación de las mujeres, por lo que en el caso de María de la Luz no lo pensó dos veces para acudir a vacunarse y evitar formar parte de esta estadística.

"Hubo buena atención... no hay que venir a dormirse, porque la primera vez uno no sabe, ya uno luego se va a dando cuenta que no demora uno en venir, hay que seguir las recomendaciones, la sana distancia y protegerse", respondió María de la Luz Acosta.

La vacunación de la segunda dosis Sinovac seguirá en Coatzacoalcos hasta el próximo jueves, por lo que de acudir no olvide llevar el primer comprobante de la vacuna, en caso contrario, lleve una identificación oficial o una copia de la CURP.