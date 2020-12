No obtuvieron ventas esperadas en el sobreruedas de Chinameca

El líder del mercado sobre ruedas, Rutilio Julián Bautista López, afirmó, en pleno diciembre que se suponen la gente tiene dinero debido a la derrama económica por aguinaldo, fondo de ahorro y otras prestaciones, "no hay ventas", todo sigue como otros meses.

"A pesar de que está cerrando la segunda quincena de diciembre aún no existe circulante, la derrama económica de los aguinaldos no se ha visto como otros años", destacó el dirigente.

"El golpe de la crisis económica provocada por el Covid-19 la pandemia, aún se siente muy fuerte, no hay trabajo, y si no hay empleo la gente no tiene dinero, quienes lo tienen se siguen cuidando de no ser contagiado de coronavirus", expresó el dirigente.