No me siento derrotado en la campaña: Anselmo Secundino

"Yo no me creo derrotado", aseveró el candidato del Partido del Trabajo (PT) a la Diputación Federal por el Distrito XI, Anselmo Secundino Diego, quien tras asumir esta posición tras un mes de campaña se dijo seguro de contar con el respaldo de muchas personas gracias a su trayectoria como profesor, activista social y político, abogado y defensor.

"No me creo un total desconocido de Coatzacoalcos... tengo mis bastiones de voto... en lo personal yo no me creo derrotado, yo me creo con las posibilidades de ganar, de ser el diputado federal triunfante", dijo Secundino Diego a su visita a Diario del Istmo.