"No me quieren pagar", clama Francisca por falta de apoyos en Mina

Francisca Consuelo Ramírez Vásquez, recurrió a la redacción de Imagen del Golfo para expresar su molestia por la suspensión del apoyo social que estaba recibiendo como adulto mayor.

Muy afligida, dijo: "no me quieren pagar la ayuda de gobierno", y explicó que el apoyo que estaba recibiendo hasta el pasado mes de febrero, ya no le ha llegado como había sido normalmente, y que en la oficina regional de programas sociales situada en la calle Sonora no le han dado respuesta a su reclamo.

"Tengo casi 71 años, ando enferma, me duelen los pies" se quejaba la ama de casa, señalando que en las siguientes fechas de pago, otros han recibido el apoyo, aun siendo gente que no necesita como son trabajadores petroleros.

Indica la quejosa que su hija fue a preguntar sobre su situación, y le dijeron que sí está activa, pero el apoyo no le ha llegado y por lo tanto no le pueden pagar, por lo que hace un llamado a los responsables del manejo de los apoyos a la gente adulta mayor, para que liberen lo que le corresponde.