No hay escasez de tratamientos oncológicos en el Comunitario

En el Hospital Regional de Coatzacoalcos los medicamentos oncológicos aunque no hay escasez tampoco están en abundancia, declaró Monserrath Estefanía González Serrano, presidenta de Casa de Amor, para Niños con Cáncer.

"La verdadera realidad es que los medicamentos no están en abundancia y están muy controlados pero no es que falten, y por eso puede ser que como una probabilidad lleguen a escasear", afirmó.

Comentó, que en medio de la pandemia del Covid-19 y que existe demanda y hasta hay faltantes en otros estados del país de los insumos, en el área Oncológica Pediátrica del hospital "Valentín Gómez Farías" no ha habido escasez de los tratamientos.

"Recientemente hubo como una queja de que no había e inmediatamente me comunique porque el acuerdo es que ante una necesidad nosotros requerimos buscar la forma de que no haya limitación por escasez o que se trunque un tratamiento y me explicaron que no es que no hubiera medicamentos si no que el cargamento llegó tarde", contó.

"Ahorita las carreteras están muy demandadas no es lo mismo, hay muchas cosas que han cambiado la forma de vida no sólo del ser humano sino del transporte de tantas cosas entonces han sido algunos de los factores, y pues por algunos días como ejemplo no se pudieron aplicar porqué no llegó a tiempo el producto", agregó.

Finalmente, indicó que al menos un promedio de 10 niños que han apoyado mediante la asociación civil que preside, y que habitan mayormente en municipios foráneos sí están recibiendo sus tratamientos oncológicos.

"Son fácil más de 10, y fácil el 98% son foráneos, ya que son más escasos los casos de Coatzacoalcos, ya que en su mayoría son de fuera", concluyó.