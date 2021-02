No hay dados cargados en Morena: Amado Cruz

"Los dados no están cargados", afirmó Amado Cruz Malpica, precandidato por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la alcaldía de Coatzacoalcos, en torno a la precampaña.

"Me parece que el hecho de que haya varios aspirantes habla bien de un partido democrático, que hay intención de participar, de que no hay dados cargados en favor de ello, creo que sí lo hubiera no habría más aspiraciones, hay varias y eso me da mucho gusto", señaló Cruz Malpica al acudir en calidad de ciudadano al inicio de la campaña 'Se acabaron las excusas'.

El diputado con licencia señaló que será en abril cuando la Comisión Nacional de Elecciones de Morena dé a conocer el método de selección para los candidatos, por lo que llamó a la militancia a participar en los instrumentos que indique el partido.

"Que lo hagan con absoluta libertad y con plena confianza de que la decisión que tomen va a ser respetada... Soy una persona que se inscribió de manera oportuna ante mi partido y habrá que ver, espero que Morena tenga y mantenga una plataforma de beneficio para los ciudadanos", puntualizó.