Debido a que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no entrega las precartillas para mujeres, no hay convocatoria para el Servicio Militar Nacional, indicó el jefe de la Junta de Reclutamiento Local, Luis Enrique Carmona Vela.

"Las mujeres debido a la pandemia no se han inscrito, todavía la Sedena no nos ha proporcionado la cartillas para ellas, porque son diferentes, recordando que desde el año pasado ya las mujeres se pueden inscribir, pero no nos han dado las cartillas de las mujeres, solamente nos han dado las de los hombres... para las mujeres está detenido, yo creo que este año ya no se va a activar por las condiciones que hay en el mundo", mencionó Carmona Vela.