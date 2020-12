No habrá informe presencial en Acayucan; villa navideña, cancelada

Debido a la pandemia del coronavirus, que mantiene a Acayucan en semáforo amarillo dentro del nivel de riesgo, el informe y la villa navideña que convocó a cientos de miles de ciudadanos el año pasado, no se efectuaran igual, informó el presidente de la junta de mejoras, Julio López, encargado de la logística de ambos eventos.

La villa navideña que iluminó el parque Benito Juárez en el 2019 y que fue una novedad admirada por cientos de miles de ciudadanos de toda la región y que volvió a la plaza en un atractivo turístico; no se realizara para evitar aglomeraciones, dijo Julio López.

"No podemos ser incongruentes, por un lado, promovemos la sana distancia, el aislamiento social y por otro, ponemos la villa, eso no se puede, si ponemos la Villa volveremos a tener miles de personas en el parque, como el año pasado, entonces no, este año solo se arreglará la fachada del Palacio Municipal que ya está siendo rehabilitado y es todo" explicó.

"El informe por igual será virtual, no será presencial, pero eso si, se cumplirá con todos los requisitos de la ley orgánica, o sea, será solemne y pública, habrá sesión de cabildos y el informe, pero solo los ediles estarán presentes y se transmitirá en vivo para que la gente sepa del informe, como lo marca la ley" detalló el funcionario municipal.

Tentativamente la fecha del informe virtual será el 15 de diciembre.