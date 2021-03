No habrá impunidad ante ciber acoso en Agua Dulce, garantizan

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Presidenta del DIF Municipal, Elizabeth Ordaz Ríos, se reunió con un equipo de abogadas y psicólogas, indicando que se tiene mucho trabajo por hacer, tanto para las instituciones que velan por el respeto y la justica, así como también para las féminas que luchan en desigualdad, tanto en el trabajo como en el hogar.

"Como mujeres a veces nos da pena, no sabemos a dónde acudir o qué hacer cuando nos hacen un ciber acoso, hoy vengo como mujer no como funcionaria, a apoyar a todas mis compañeras que han sufrido maltrato, vejaciones entre muchas otras violaciones por ser mujer, alzar la voz y seguir luchando para que las autoridades estatales y federales nos escuchen y castiguen a los que se esconden detrás de un perfil falso", comentó.

La funcionaria recordó que, aunque el ciber acoso no está catalogado como delito grave, este debería ser considerado así, ya que los responsables podrían pasar hasta 6 años de prisión, "por no saber usar las redes sociales se han subido fotos a la red y no saben el daño tan grave que hacen al reenviarla tanto a sus familias como a la mujer que aparece en la gráfica", mencionó.

"Existen actos que llegan a nuestras manos en donde denigran a la mujer, pero como mujeres que somos muchas veces no lo paramos, los reenviamos, hay que cambiar esa mentalidad, si estamos viendo como destruyen a una compañera en redes sociales porque nosotras seguimos reenviándola", expresó.

Al conmemorarse este 8 de marzo, coincidieron en que el Estado deberá cumplir con resguardar y dar justicia a las mujeres, tener instituciones guías para aquellas que no tienen respaldo de nadie y sufren violencia, sean llevadas a una fiscalía y denunciar las agresiones.