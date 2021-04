No habrá compra de votos en Veracruz advierte Gobernador

El gobernador del Estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, dijo que su gobierno no distingue en materia de obras públicas y salud, colores partidistas y como muestra, es que se ha venido realizando jornadas de vacunación contra el COVID 19, en lugares o municipios donde tienen acérrimos enemigos políticos.

Entrevistado en una visita express a esta ciudad el jueves pasado, al salir de un restaurante local, el ejecutivo estatal aseveró que su gobierno procurará unas elecciones de respeto, que se atienda a la voluntad del pueblo y no exista la compra de votos.

Descartó una vez más que su administración haya emprendido una persecución contra enemigos políticos. "Ninguna, no me voy a involucrar en temas políticos partidistas, no me corresponde, y aunque ellos me señalen y quieran que me meta al ring, no lo voy a hacer, podría tener argumentos suficientes para decir lo contrario pero no me voy a meter en eso, voy a procurar de que exista respeto, que se lleve una contienda entre los partidos muy democrática, que se respete la voluntad del pueblo.

En este gobierno no habrá copra de votos, es algo que venimos lamentando en muchas elecciones anteriores y esta vez esperemos que nadie sea tocado por esa perversión de comprar votos" enfatizó.

García Jiménez, dijo que el ha mantenido el respeto a los partidos políticos y ha establecido un trabajo de gobierno sin distinciones de colores políticos.

"Hemos vacunado incluso en lugares donde tenemos acérrimos enemigos políticos. No es así, hemos estado de acuerdo, a un plan epidemiológico que es lo mas importante" aclaró.