No es necesario dormir afuera de módulos de vacunación, aseguran

"Entre más tarde vengas es mucho mejor, hay mucha gente que se viene a dormir aquí están ignorantes", expreso Reynalda Fernández Mora, de 77 años.

Lo anterior lo declaró luego de que la noche del domingo personas comenzarán a llegar a los diferentes módulos para ser los primeros en recibir la vacuna contra el Covid-19.

Fernández Mora, agregó que acudió al módulo instalado en el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos (ITESCO), ubicado sobre Avenida Universidad, el cuál comenzó su primer día de aplicación desde las 07:30 horas aproximadamente.

Con 78 años por cumplir, la señora Reynalda, dijo que sin importar los comentarios negativos de otras personas ella se encomendó a Dios para recibir la primera dosis.

"Ya lo que Dios diga, hay muchas personas que dicen no pues ya me paso esto ya no quiero que me pase, están ignorantes", mencionó.

Fue alrededor de las 11:00 horas que la abuelita solita llegó a aplicarse la inyección sin haberse registrado en la página del gobierno nacional, únicamente llevó su credencial del Instituto Nacional Electoral (INE), ya que era uno de los principales requisitos.

Finalmente, reiteró que aún cuando los adultos mayores reciban la vacuna es importante seguirse cuidando.

"Principalmente hay que cuidarse uno; no salgo a buscar lo que no tengo. Y aunque ya reciban la dosis hay que seguirse resguardando porqué aunque ya pasamos a semáforo verde, verde no estamos estamos en rojo todavía, hay que cuidarse".