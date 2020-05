No era enfermero, el último trabajador del IMSS fallecido por Covid-19

Pese a que en redes sociales y en algunos medios se afirmó que un trabajador de la Unidad de Medicina Familia (UMF) 69, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), falleció por Covid-19 y que era enfermero, éste laboraba en un área diferente y se encontraba en aislamiento por síntomas sospechosos, confirmaron en anonimato compañeros de Iván T. R.

De acuerdo a datos recabados por Diario del Istmo Iván T. R. trabajó en el área de Soporte Técnico de la UMF 69, ubicada en la colonia Las Gaviotas, por lo que nunca tuvo contacto con el Módulo de Enfermedades Respiratorias (MER), sin embargo, al reportar síntomas similares a los del Coronavirus, sus superiores tomaron la decisión de enviarlo a aislamiento preventivo.

Pero tras empeorar su situación, el domingo, fue trasladado de emergencia al Hospital General de Zona 32, de Minatitlán, sin embargo, llegó sin signos vitales, por lo que se presume que falleció en el trayecto.

No obstante, el IMSS no ha determinado si la causa de la muerte es Covid-19, debido a que aún no se entregan los resultados de la prueba que corroborará si lo padecía o no, pese a contar con los síntomas.

De igual manera, allegados a él, indicaron que tenía sobrepeso, lo que, inevitablemente, lo colocó como población en riesgo y motivó su aislamiento.