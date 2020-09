No cesan las denuncias de acoso laboral por personal en el Comunitario

Un trabajador eventual del Hospital Regional "Valentín Gómez Farías" de esta ciudad, la mañana del martes denunció públicamente sufrir acoso laboral dentro de su área de trabajo.

José Antonio Rivera Reyes, quien desde el 2016 dijo desempeñarse como empleado eventual rotatorio, informó que todo comenzó el 1 de julio del presente año, ya que fue suspendido con guardias de trabajo.

"Esto se derivó también a la responsabilidad de mi jefe inmediato normalmente aquí desde que inició la contingencia a nosotros como personal eventual no tenemos ninguna garantía, por qué no tenemos prestación, ni vacaciones, entonces se supone que la garantía era por lo menos que no entráramos y de hacerlo se generaron unos contratos para poder hacer esa parte de trabajo, que a mi desde el principio me fueron negadas", contó.

Manifestó, que derivado a los abusos de los que ha sido víctima ha buscado informarlo con las personas correspondientes, como fue con el director donde metió un escrito, al igual que en todos los departamentos del nosocomio, sin hasta la fecha tener una respuesta.

SE CONTAGIO DE COVID-19 POR FALTA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD

Asimismo, declaró que durante la segunda quincena de junio contrajo Coronavirus pero fue un paciente asintomático, y esto debido a la falta de equipos de protección.

"Nos metían a las áreas y a veces el equipo requerido no lo teníamos pero qué pasó cuando en su momento me empezaron a meter en esas áreas salgo y me voy al Seguro Social y salgo con una asintomátia y me dan 14 días, yo regreso y ellos vuelven a insistir en quererme volver a meter a esa área y digo dé qué se trata, no hay garantías, yo no soy ni de contrato ni de base", insistió.

Rivera Reyes, externo que se encuentra cansado de la situación que vive laboralmente, ya que pese a que a buscado el diálogo con directivos de cada departamento del hospital no hay respuesta, y sigue teniendo que cubrir guardias en dichas áreas que ponen en riesgo su vida.

"Hay parte de algo personal, porque yo denunció directamente al señor Juan Ramírez, yo le dije a él personalmente que si él me iba a dar a mi presisamente las garantías para entrar a esos lugares y se obstino en que fuera yo; y cuando meto mi papel de justificación porque salí asintomático pero con presión muy alta cuando estoy considerado como una persona sana que tengo como prueba análisis y al volverme a meter a estas áreas es volverme a exponer y quieren que acepte condiciones", reveló.

HIZO LLAMADO A SU PETICIÓN

Señaló, que por ello generó un escrito de su situación, e hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que tomen cartas en el asunto.

"Yo de todos modos voy a tomar cartas en el asunto porque esto yo lo voy a llevar verdaderamente a las autoridades que de verdad tengan esta ingerencia porque el 16 de julio fui a la junta conciliación y me dijeron que ellos no tenían competencia en el tema y el 15 acudí a checar que no tenía ninguna guardia y paso curiosamente allá y regreso el 17 y ya tenía guardias, hay filtración de información porque yo pasó mi denuncia y resulta que nunca la pasaron con el director y lo notó cuando pase a hablar con él", remató.

Es preciso mencionar que este medio informativo en más de una vez a dado a conocer casos de otros trabajadores de diversas áreas del nosocomio donde denuncian la misma violación a sus derechos laborales.