No cesan ataques de odio hacia comunidad LGBT en Veracruz, lamentan

Luis Giovanni Pérez, presidente del colectivo Ambientales y Diversidad Sexual de Coatzacoalcos, expuso que los ataques y crímenes de odio continúan, y hasta el momento las autoridades no hacen nada al respecto.

"La verdad, nosotros sabemos que atravesamos una situación bastante difícil y no es posible que se siga fomentando el odio hacia la comunidad LGBT. Exigimos a las autoridades que ya tomen cartas en el asunto, no es posible que las agresiones continúen, no es posible que las autoridades no hagan nada", comentó.

Actualmente en el estado se han registrado 11 crímenes de odio, de los cuales tres han sido en el sur de Veracruz, los más recientes en el municipio de Acayucan.

"Lamentablemente Veracruz es uno de los estados más golpeados, al tener al menos en el sur tres crímenes de odio y en el estado en lo que va del año se han registrado desafortunadamente 11 crímenes hacia las personas de la comunidad LGBT", mencionó.

Recordó que, a causas de la pandemia por coronavirus, las marchas del orgullo gay, fueron suspendidas a nivel mundial.

Diariamente la Cruz Roja Mexicana delegación Coatzacoalcos traslada hasta cuatro pacientes con Covid-19 a los hospitales de la ciudad para que sean atendidos.

La administradora de está benemérita institución, Marisol Gil Cortez indicó que actualmente padecen la falta de cubrebocas N95 que son indispensables para poder realizar los traslados.