Niño encadenado en Allende padece déficit de atención y retraso

Luego de que en redes sociales se diera a conocer el caso de un menor de 10 años al que tenían encerrado y encadenado en un domicilio ubicado en la colonia El Faro, autoridades de Villa Allende tomaron conocimiento del hecho.

De acuerdo a la investigación que realizaron se logró saber que el niño identificado como Miguel padece trastornos de déficit de atención por hiperactividad y retraso mental que lo han vuelto agresivo e ingobernable.

" Esto es debido a que el niño no cuenta con ningún educación básica y también cuenta con muchos problemas de conducta por eso la señora en su ignorancia busca una forma de proteger a su hijo para que no se salga de su vivienda", dijo María Guadalupe Domínguez, psicóloga infantil de la agencia municipal de Villa Allende.

Martha Elena Martínez Domínguez, madre del menor y quién ha sido señalada por maltrato,aseguró que ella ama a su hijo sin embargo, aceptó que lo mantenía bajo esas condiciones para evitar que se saliera de su hogar y pusiera en riesgo su vida e incluso la de otras personas ya que suele ser muy agresivo.

" Lo tenía que tener con las puertas cerradas porque no tenía otra opción él se me va a la calle, hace maldad, se cruzaba hacia Coatzacoalcos y ya me hablaban que mi hijo andaba en Coatza y ya tenía que ir a buscarlo", " Yo si le doy de comer porque es mi hijo, si lo tenía encerrado lo hacía para que él no se me fuera a la calle o le pasara algo, es agresivo y te avienta lo que encuentre hasta un cuchillo te lo tira", dijo entre lágrimas la madre.

Por su parte el agente municipal Noriel prot Álvarez Indicó que se continuará dándole seguimiento al caso para que el menor reciba la atención psicológica y psiquiátrica que requiere sin embargo, es necesario que el DIF intervenga para que el niño viva bajo las condiciones adecuadas a su edad.

"Hicimos acto de presencia junto con la policía municipal, junto con la Regidora Karen atendiendo el llamado de la ciudadanía y la psicóloga de Guadalupe que es la que tenemos en la Agencia Municipal es la que acudió a atender al niño, el niño estaba encerrado por los problemas que presenta " informó.

Actualmente la familia integrada por la madre, dos niños y la abuelita reciben atención psicológica y la Agencia Municipal de Villa Allende está realizando los trámites para que Miguel reciba la atención psiquiátrica que necesita en el hospital de esta localidad.

"Asistí al domicilio de la señora Martha a realizar la historia clínica y la entrevista con ella y con el menor, es un caso un poco difícil debido a que la dinámica familiar es un poco complicada pero se le va a dar el tratamiento adecuado y oportuno al menor y a la madre", destacó la psicóloga.