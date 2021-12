Ningún servicio será suspendido; Carranza llama a un acuerdo con CFE

El alcalde de Coatzacoalcos Víctor Manuel Carranza Rosaldo, llamó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que basada a las posibilidades financieras del ayuntamiento porteño se pueda llegar a un acuerdo.

Tras lo ocurrido durante la noche del martes, donde trabajadores de la CFE trataron de cortar la energía al edificio de Tesorería y detenidos por la Policía Municipal, el presidente municipal apuntó que asumirá la responsabilidad a "consecuencia" de todo, haciendo valer el Estado de Derecho y afirmó que ningún servicio público será suspendido.

"Yo invito a las autoridades de la Comisión Federal, que venga gente que sí quiera hacer lo adecuado y de acuerdo a nuestra posibilidad financiera hacer acordes a algo. Asumo la responsabilidad a consecuencia a todo, pero si con esa finalidad, tenemos que hacer valer el Estado de Derecho, eso me queda claro y todo lo que son servicios públicos no se pueden suspender", declaró el edil morenista a través de un video.

Dijo estar sorprendido del actuar que ha tenido la empresa eléctrica, pues en pasadas administraciones no hicieron ningún tipo de reclamo, pese a los pasivos que venían arrastrando.

Afirmó que su gobierno ha cumplido con los acuerdo pactados, pues de los 230 millones de pesos que debía la anterior administración pagaron cerca de 40 millones, por lo que no permitirá que quieran afectarlos suspendiéndoles el suministro de energía.

"Es sorpréndete, como de cuentas públicas de ejercicios pasados el cual no existe ninguna observación, no existe ni un reclamo, no actuaron de esta manera y una administración que sí ha dado la cara ha cumplido, quieran pararnos de esta manera, no se vale y no lo voy a permitir", manifestó.

Carranza Rosaldo expuso qué hay quienes quieren perturbar la paz que se ha logrado en Coatzacoalcos, sin embargo afirmó que hasta el término de su gobierno seguirá trabajando para conservar el proyecto de la cuarta transformación.