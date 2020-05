Niegan prueba de Covid-19 a enfermera del Hospital de Coatzacoalcos

Una enfermera del Hospital Regional de Coatzacoalcos, pese a presentar síntomas similares al Covid-19, desde el pasado 30 de abril acusa al médico general del área de epidemiología Arturo Pineda de no quererle prácticar la prueba para confirmar o descartar la enfermedad, al igual que a otra compañera.

En entrevista E. C. M de 54 años, vía telefónica, declaró que tampoco por parte de su seguro que es la clínica 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han querido realizarle la prueba, demostrando con ello que la salud del personal que está en la atención de la primera línea de la pandemia no les importa.

"Desde el día 30 yo estoy fuera del Comunitario apenas regrese ahorita (miércoles) porque me iban a tomar la muestra pero no, no me hicieron más que el estudio epidemiologico, la muestra se negaron a tomarmela fue el doctor Arturo Pineda quien se negó a tomarla", aseguró.

Expuso que al igual que ella su compañera M. P. han estado presentando fiebre, dolor de cabeza, cefalea, tos recurrente, entre otros síntomas que las pone en alerta.

Incluso, la enfermera especialista del área quirúrgica, manifestó ser personal vulnerable al padecer diabetes, y pese a ello estuvo laborando en el nosocomio que se vuelve un área de riesgo para todo el personal.

"No hemos estado en el área de covid y támpoco los médicos anasteciólogos y traumatólogos, pero estamos en un hospital y el nivel del virus que existe en el hospital es alto no es lo mismo que estar afuera, o en casa, estamos en más riesgo nosotros", externó.

"Y en el IMSS la doctora que me atendió soló me dijo que yo me preocupe de componerme y estar bien, y qué le pasa, cuál es esa forma de atender de la gente de ahí;

a nadie le importe la salud de una como trabajadora", dijo.

SE REALIZÓ ESTUDIO PARTICULAR

Explicó que ella ante la falta de respuesta tanto por su seguro social como del nosocomio donde trabaja al no realizarle la prueba de Covid-19, de forma particular en el laboratorio 'Chontal'pa' que es el único autorizado en la ciudad para hacer el análisis se lo práctico, teniendo además que pagar casi 2 mil 700 pesos y dado a eso el Comunitario no quiere volverle a hacer la prueba.

"Me hice el análisis salió negativo pero los criterios del Covid y lineamientos marcan que pueden haber falsos negativos y por eso quiero se vuelva a hacer la muestra", insistió.

Por último precisó que la insistencia en que le vuelvan a realizar la prueba es debido a la persistencia en los síntomas que continúa presentando desde el pasado 30 de abril.